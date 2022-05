Thalya, harcelée et championne du monde de boxe thaï : "Le sport m'a aidée à avoir confiance en moi"

"On me faisait des remarques, on me poussait ", se souvient Thalya. " Au départ, une seule fille m’ennuyait, ensuite tout un groupe s’y est mis." La jeune fille n’a rien dit, mais ses parents ont remarqué un changement de comportement. "Mon papa a cherché un club pour que j’apprenne à me défendre. Je n’ai pas accroché tout de suite, parce que je me disais que c’était un sport de garçon. Petit à petit, j’ai accroché."