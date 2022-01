Thaïlande : une nappe de pétrole touche le littoral, après une fuite dans un oléoduc sous-marin

Les professionnels du tourisme, déjà très affectés par la pandémie, font grise mine, tout comme les pêcheurs à qui les autorités ont demandé, en échange d’une compensation financière, de ne pas travailler dans la zone pendant au moins un mois. "Je ne veux pas de compensation. Je veux une mer saine dans laquelle je peux travailler pour gagner ma vie", a déclaré le pêcheur Tuem. "Je ne sais pas combien d’années cela va prendre avant un retour à la normale".

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Varawut Silpa-archa, a exhorté les compagnies pétrolières à renforcer les mesures de prévention et à intensifier les inspections et les programmes de maintenance sur terre et en mer. Greenpeace a de son côté demandé au gouvernement thaïlandais de diligenter une enquête indépendante. L’ONG déplore la fréquence de ce type d’incidents dans le royaume : entre 1974 et aujourd’hui, 240 déversements d’hydrocarbures ont été recensés en Thaïlande, d’après elle.