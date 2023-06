Thaïlande : une école résiste face à la montée des eaux

Chaque matin, quatre enfants se tiennent debout, pieds nus, et entonnent fièrement l’hymne national lorsque le drapeau thaïlandais est hissé devant leur école, un bâtiment sur pilotis entouré par les flots. Ce sont les derniers élèves de Ban Khun Samut Chin, un village côtier situé à moins de 10 km de Bangkok lentement grignoté par l’océan.

Ils ne sont plus que 200 villageois à vivre ici, à l’image de ce que l’avenir pourrait réserver à d’innombrables communautés côtières dans le monde entier, à mesure que le changement climatique entraîne une hausse du niveau des mers.

Depuis les années 60, deux kilomètres de terre ont été perdus sur la mer, explique à l’AFP le chef du village, Wisanu Kengsamut.

Première victime de l’érosion, un temple bouddhiste, aujourd’hui encerclé d’eau et accessible par une longue passerelle. "Derrière moi se trouvaient le village et une forêt de mangrove, et on pouvait facilement marcher du village à ce temple […] les villageois ont commencé à se déplacer vers l’intérieur des terres, de plus en plus loin du temple", raconte-t-il.

Les seuls signes visibles de l’endroit où se trouvait autrefois le village sont de vieux poteaux électriques qui dépassent de l’eau.