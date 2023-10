Thaïlande : un adolescent arrêté après une fusillade dans un centre commercial à Bankok

Un adolescent de quatorze ans a été arrêté mardi après une fusillade meurtrière survenue dans un centre commercial fréquenté de Bangkok, un an après la tuerie la plus importante de l’histoire moderne de la Thaïlande.

Une femme de nationalité chinoise a été tuée et six autres personnes blessées, dont cinq sont dans un état préoccupant, selon les services d’urgence. Un précédant bilan faisait état de trois morts et quatre blessés.

Le suspect est un jeune homme de quatorze ans, habillé de noir et qui portait une casquette avec un drapeau des Etats-Unis dessus, a rapporté la police.

Deux policiers, arme au poing, ont procédé à l’arrestation de l’assaillant présumé, à genoux, dans un magasin de meubles, selon des images de surveillance relayées par la presse thaïlandaise.

La fusillade a créé des scènes de panique dans l’un des principaux centres commerciaux de Bangkok, des témoins racontant à l’AFP l’évacuation dans la précipitation de centaines de personnes.