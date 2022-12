Thaïlande : rare réintroduction de grues Antigone dans la nature.

Ces grands oiseaux non migrateurs, aussi appelées grues Sarus, étaient au bord de la disparition il y a une cinquantaine d’années, ne subsistant qu’en petit nombre en captivité. La première réintroduction réussie dans la nature a eu lieu en 2011 et, depuis, plus de 140 oiseaux ont été réintroduits dans leur habitat naturel dans la province de Buriram (nord-est).

"C’est le seul endroit où les grues thaïlandaises sont capables de vivre et de se reproduire par elles-mêmes", a déclaré le gouverneur.

Les oiseaux ont été transportés dans des conteneurs spéciaux depuis le zoo de Nakhon Ratchasima jusqu’au réservoir de Huai Chorakhe Mak.

Les 13 oiseaux, reconnaissables a leur unique plumage rouge recouvrant leur tête, ont été libérés en même temps, battant maladroitement des ailes devant des spectateurs éblouis ayant fait le déplacement à dessein. Le taux de réussite est satisfaisant, puisque 60 à 70% d’entre elles survivent après leur libération. Avant d’être relâché, chaque oiseau est muni d’une puce et d’une étiquette, ce qui permet aux chercheurs de le suivre et d’améliorer leurs efforts de conservation.