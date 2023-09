Thaïlande : le roi approuve le nouveau cabinet

Le roi de Thaïlande a approuvé le nouveau cabinet du royaume, a indiqué le gouvernement samedi, rapprochant ainsi le pays d'une administration pleinement fonctionnelle après des mois d'impasse politique.

Le roi Vajiralongkorn a pris acte du nouveau cabinet dirigé par le Premier ministre Srettha Thavisin et de la nomination de 34 ministres, selon un communiqué publié dans la gazette royale, le Journal officiel thaïlandais.

Certains de ses ministres sont issus de l'administration précédente, soutenue par l'armée et profondément impopulaire. Les élections de mai ont donné lieu à des mois de querelles politiques, après qu'un candidat réformateur populaire a été rejeté par les blocs parlementaires conservateurs, ce qui a permis au parti Pheu Thai, arrivé en deuxième position, de former un gouvernement de coalition controversé. "Srettha Thavisin, le Premier ministre, a choisi un cabinet qualifié pour continuer à administrer le pays, et le roi a donc ordonné la formation d'un nouveau cabinet", peut-on lire dans le communiqué.

Le nouveau cabinet comprend Srettha Thavisin en tant que ministre des Finances et Anutin Charnvirakul, l'ex-ministre de la Santé du précédent gouvernement militaire, comme vice-Premier ministre.

Le chef de la police nationale Patcharawat Wongsuwan, frère de l'ancien chef de l'armée Prawit Wongsuwan, étroitement impliqué dans le coup d'Etat de 2014, a été nommé ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement.

L'analyste politique Yuttaporn Issarachai a estimé que la décision royale indique que le pays se rapproche d'un nouveau gouvernement.

Certaines critiques ont souligné la ressemblance du nouveau cabinet avec le précédent.