Thaïlande : le Premier ministre dissout l’Assemblée et provoque des élections

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-O-Cha a dissous lundi l’Assemblée nationale, une décision attendue qui ouvre la voie à des élections législatives en mai. Le scrutin, le deuxième depuis le coup d’Etat de 2014, doit avoir lieu entre 45 et 60 jours après la dissolution, probablement le 7 mai ou le 14 mai, selon la presse thaïlandaise.

Le vote met aux prises l’impopulaire Prayut, arrivé au pouvoir à la faveur d’un putsch militaire, et la fille de l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, la bête noire de l’armée et qui, malgré un exil de plus de dix ans, continue d’animer la vie politique thaïlandaise.

Prayut (68 ans), légitimé au pouvoir en 2019 par des législatives controversées, présente une longévité rare pour un dirigeant en Thaïlande dont l’histoire politique est émaillée de coups d’Etat (douze réussis depuis la fin de la monarchie absolue en 1932).