Thaïlande : le parti pro-démocratie parviendra-t-il à gouverner ?

C’est un véritable séisme dans le paysage politique Thaïlandais : contre toute attente, le parti progressiste et pro-démocratie Move Forward, le parti de la jeunesse, a remporté les élections législatives avec 113 sièges au Parlement. Le parti Pheau Thai, dirigé par la fille de l’ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra, arrive en seconde position. Les partis pro-junte enregistrent donc une défaite électorale cuisante, qui présage du changement à venir dans le royaume dirigé par l’armée depuis 2014.

Toutefois, remporter les élections ne garantit pas aux vainqueurs de gouverner en Thaïlande. La junte s’est assurée de compliquer la tâche des outsiders qui viendraient défier l’ordre établi.

À la conquête d’une coalition

Le parti Move Foward est incarné par la couleur orange et par un homme, une figure de proue, Pita Limjaroenrat, "il coche à peu près toutes les cases", estime Olivier Guillard, spécialiste de l’Asie et chercheur à l’IRIS, l’Institut de relations internationales et stratégiques, "il est de bonne famille, il a fait des études à la fois en Thaïlande et à l’étranger. C’est à la fois un homme d’affaires et un diplômé de Havard".

Pourtant, le gendre idéal de 42 ans devra largement convaincre pour pouvoir gouverner avec un programme de rupture avec le régime actuel. Pour cela, il doit former une coalition. Ce que Pita s’est déjà attelé à faire, notamment avec le parti Pheau Thai et quelques autres partis avec un score électoral moindre.

"Ce n’est pas parce que l’on arrive en tête d’un scrutin que l’on a forcément et le pouvoir et la possibilité de l’exercer", précise Olivier Guillard. Sous la junte, la constitution a été modifiée. Désormais, contrôler la moitié des 500 sièges au Parlement n’est plus suffisant pour désigner le Premier ministre, il faut aussi l’aval de plus de la moitié des 250 sénateurs, qui eux sont désignés par l’armée.

Faites le calcul, pour gouverner, Move Forward doit rassembler une coalition forte d’au moins 376 sièges.

Redéfinir le rôle de la monarchie

Le parti gagnant a clairement montré son intention de limiter davantage l’influence et le pouvoir de la monarchie dans la vie publique. "L’idée n’est pas de se débarrasser en deux semaines de la monarchie […] ce qui est demandé, c’est plus de mettre la monarchie en phase avec le XXIe siècle dans lequel elle évolue", précise le spécialiste.

Pour y parvenir, Pita Limjaroenrat veut faire du crime de lèse-majesté de l’histoire ancienne. Un projet délicat car "si la monarchie est plutôt protocolaire, elle a une incidence culturelle et une incidence au niveau prestige", à laquelle de nombreux Thaïlandais sont encore attachés tout comme "l’armée, la police et les élites urbaines".

Toutefois, le contexte est plus favorable qu’il ne l’a jamais été pour remettre en cause la monarchie. Le jeune roi Rama X, couronné en 2019, "n’a pas le quart du lustre de son père" qui a régné pendant 50 ans sur la Thaïlande, estime Olivier Guillard.

Rassembler politiquement demandera donc "beaucoup de tractations, il va y avoir du marchandage, des compromis, des contreparties, des promesses…" prédit Olivier Guillard, sans oublier qu’en cas de succès il faudra rester vigilant, "la résistance du système pourrait lancer des procédures administratives qui interdiront les partis d’oppositions, pourrait trouver des irrégularités ou en fabriquer pour écarter Pita de son parti" et par conséquent du pouvoir.