Thaïlande : la légalisation du cannabis au service du tourisme ?

La Thaïlande a dépénalisé l'usage du cannabis (9 juin 2022) devenant le premier pays d'Asie à autoriser la culture et la vente de produits à base de chanvre. Dans la foulée, les potentiels cultivateurs se sont précipités sur l'application du gouvernement thaïlandais. Aujourd'hui plus d'un million de personnes se sont enregistrées sur le portail, selon les chiffres de la Food and Drug Administration of Thaïland (FDA).

Dans une interview donnée à CNN, le ministre de la Santé thaïlandais, Anutin Charnvirakul, indique que la légalisation du cannabis devrait booster l'économie et représenterait 2 milliards de dollars d'ici cinq ans. Elle devrait notamment alimenter le secteur de l'agriculture.