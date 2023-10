Thaïlande : fusillade dans un important centre commercial à Bangkok, au moins trois morts et quatre blessés

Une fusillade a éclaté mardi dans un important centre commercial de Bangkok, faisant trois morts et quatre blessés, selon le Premier ministre Srettha Thavisin, qui a annoncé l'arrestation de l'assaillant.

"L'assaillant a été arrêté. En fait, il s'est rendu. Trois personnes ont été blessées. La police évacue les lieux. La situation est revenue au calme", a déclaré M. Thavisin à la télévision.

Des centaines de personnes ont quitté le bâtiment, situé dans le centre de la capitale thaïlandaise, selon une journaliste de l'AFP sur place. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique.

Siam Paragon est l'un des principaux centres commerciaux de Bangkok, prisé autant des habitants que des touristes du monde entier.

Cet incident intervient quasiment un an jour pour jour après la plus importante tuerie de masse de l'histoire moderne du royaume, dans la province de Nong Bua Lam Phu (nord-est). Un ancien policier avait tué 36 personnes, dont une majorité d'enfants de moins de cinq ans, lors d'un périple meurtrier au fusil et au couteau de plus de trois heures.

Des attaques à main armée continuent de faire des victimes chaque semaine ou presque dans le royaume. Le pays comptait en 2017 environ dix millions d'armes à feu, dont près de la moitié (4 millions) ne sont pas enregistrées auprès des autorités, selon le Small Arms Survey, un programme de recherche suisse. En 2020, une tuerie dans un centre commercial de Nakhon Ratchasima avait fait 29 morts