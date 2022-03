Thaïlande : des milliers de panneaux solaires flottants pour atteindre la neutralité carbone

Installé dans le nord-est de la Thaïlande, le projet est présenté comme le plus vaste de ce type dans le monde : 720.000 mètres carrés, soit l'équivalent de 70 terrains de football.

A perte de vue, des alignements de panneaux solaires flottent sur les eaux miroitantes d'un lac thaïlandais, symbole de l'objectif affiché par le pays d'Asie du Sud-Est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Couplé au barrage de Sirindhorn, dans la province d'Ubon Ratchathani (nord-est), le système peut fonctionner 24h/24 et est le premier des 15 projets de ce type que la Thaïlande prévoit de construire d'ici à 2037.

"Nous pouvons affirmer que grâce aux 45 mégawatts combinés à l'énergie hydraulique et au système de gestion de l'énergie pour les énergies solaire et hydraulique, il s'agit du premier et du plus grand projet au monde", a déclaré le gouverneur adjoint de l'autorité publique de l'électricité (EGAT), Prasertsak Cherngchawano.