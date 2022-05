Thaïlande : Catherine Vanesse, journaliste freelance

En janvier 2013, elle prend une année sabbatique pour voyager à travers l’Asie. Elle est allée en Thaïlande, Cambdoge, Myanmar, Laos, Malaisie et Australie.

Une partie de son périple s’est faite à deux roues ! Après trois mois de voyage, elle a acheté un vélo et échangé son sac à dos pour des sacoches. Elle a écrit un résumé de son périple pour un site spécialisé sur le vélo en Thaïlande : BicycleThaïland.

Comme les visas touristiques pour la plupart des pays sont limités à 30 jours, elle est passée très régulièrement en Thaïlande et à chaque fois, elle avait envie d’en apprendre plus sur le pays. Elle trouve qu’il y a un énorme contraste temporel en Thaïlande, en particulier à Bangkok, où d’une rue à l’autre, on passe des années 1950 avec des maisons en bois, des marchés, des vendeurs ambulants, et juste à côté on est en 2050 avec les gratte-ciels, des gens super-connectés à leur téléphone portable, le wifi partout,…

Catherine a eu la chance de travailler dès la fin de ses études en tant que web content editor et d’acquérir une bonne expérience dans les médias. Après 8 ans, elle avait un peu la bougeotte et a profité de l’opportunité qui existait encore à l’époque de prendre un crédit temps pour faire une pause d’un an et voyager. Au terme de cette année de voyage, elle ne se voyait pas revenir en Belgique et recommencer sa vie là où elle l’avait arrêtée. Elle avait surtout envie de ne plus être touriste et de vraiment connaître la Thaïlande.

En Thaïlande, il y a moyen d’obtenir un visa média, un permis de travail et une carte de presse. Autant d’atouts qui l’ont poussée à se dire qu’elle devait rester là-bas. Et très vite, elle a eu des collaborations régulières avec des médias francophones locaux.

En 2016, elle commence à travailler pour lepetitjournal.com/bangkok ainsi que pour un magazine qui s’appelait Paris Phuket. Milieu de l’année 2016, le magazine Paris Phuket s’est arrêté sur la décision des investisseurs. La directrice et le rédacteur en chef de Paris Phuket décident de lancer leur propre magazine et proposent à Catherine de les rejoindre. Une proposition qui ne se refuse pas !

Après avoir travaillé deux ans pour ce magazine culturel, elle rejoint Capa Production pour travailler sur un documentaire et peu après, Pierre Queffelec, le rédacteur en chef de lepetitjournal.com/bangkok lui demande de le rejoindre de nouveau.

En 2020, malgré le Covid, ils décident de lancer une édition sur Chiang Mai, lepetitjournal.com/chiang-mai, et sur le côté, avec un ami, ils décident d’organiser une nuit des galeries à Chiang Mai en novembre. Pour une première édition, l’événement rassemble 10 galeries et 1000 visiteurs ! Et ils ont organisé cet événement avec un budget de 1000 euros !

Catherine a l’impression qu’à chaque fois qu’elle se disait qu’elle devrait rentrer parce qu’elle n’avait plus de boulot, elle enchaînait toujours sur de nouvelles opportunités, c’était grisant et ça la poussait à rester, à continuer…