Thaïlande : au moins 37 morts, dont 22 enfants dans une fusillade dans le nord du pays

Un ancien policier armé d'un fusil et d'un couteau a tué jeudi 37 personnes, majoritairement des enfants d'une crèche en Thaïlande, l'un des pires massacres que le royaume ait connu, avant de tuer sa famille et de se suicider.

Le nouveau bilan de la police royale thaïlandaise fait état de 37 morts, dont 23 enfants et sa famille, et 12 blessés, dans le district rural de Na Klang (nord), en plus de l'assaillant

Le tireur, âgé de 34 ans, équipé d'un fusil, d'un pistolet et d'un couteau, a ouvert le feu dans une crèche de Na Klang, dans le nord du pays, vers 12h30 locale (8h30 heure belge), a décrit Jakkapat Vijitraithaya.

Il a ensuite pris la fuite en voiture, tuant au passage plusieurs passants, avant de tuer sa femme et leur garçon - le 23e enfant tué. La tuerie a pris fin quand il s'est donné la mort.

"L'assaillant s'est garé devant la crèche, il a tiré et tué quatre des employés qui déjeunait devant", a raconté à l'AFP Nanthicha Punchum, directrice de la crèche. "Il a défoncé la porté d'entrée avec son pied, il est entré et a commencé à taillader la tête des enfants avec un couteau", a-t-elle décrit.

Une vidéo après le drame a montré les parents effondrés se recueillant dans un refuge près de la crèche, une maison située dans un jardin.