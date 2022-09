TF1-M6 : annulation du mariage entre les deux groupes audiovisuels

Le mariage entre TF1 et M6 n’aura pas lieu. Les experts se demandent si l’autorité de la concurrence, qui a interdit ce mariage, n’a pas fait une bourde monumentale. Amid Faljaoui, notre chroniqueur économique, nous explique les coulisses de cette union avortée qui aurait accouché d’un un mastodonte, dépassant France TV, avec plus de 30% de part d’audience représentant les trois quarts du marché publicitaire de la télévision. L’Autorité de la concurrence ayant exigé des concessions et réitéré leur position de fin juillet, plutôt défavorable.