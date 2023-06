TF1 lance sa marque de vêtements collector : découvrez les premières images

En légende, on peut lire ceci : "Nous lançons dès le 21 juin prochain une collection de vêtements et accessoires rétro intitulée TF1 Originals, et nous sommes hyper heureux et impatients de vous la présenter.

Elle sera composée d’une vingtaine de pièces toutes unisexes, allant du XXS au 3XL qui seront dispo en précommande du 21 juin 10h au 5 juillet sur le site internet ! On a hâte de vous accueillir dans le Club."

Il faudra voir s’il existe des nostalgiques de la télévision d’il y a 40 ans.