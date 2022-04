TEXAS : vos places de concert dans Coffee on the Rocks

Ce mardi 12 avril dans Coffee on the Rocks, Raphaël Scaini vous offre vos places pour le concert complet de TEXAS le 18 avril au Cirque Royal de Bruxelles !

Texas fait partie des groupes incontournables de l’histoire du pop-rock. 2020 était une année très spéciale pour nos Écossais préférés qui fêtaient le trentième anniversaire de leur premier album Southside !

“I Don’t Want A Lover”, “Tell Me Why”, “Prayer For You”, “Fool For Love”, autant de tubes qui ont lancé Texas sur la route de la célébrité. Aujourd’hui, avec neuf albums à leur actif ils ont parcouru le monde entier, vendu des millions d’albums et rempli les plus grandes salles. Le trentième anniversaire de leur premier album est une occasion immanquable de retrouver leurs fans. Un groupe nécessaire et indispensable qui compte bien encore marquer plusieurs générations.