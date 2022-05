Texas Vandervliet : Remorquable, des remorques-vélo à partager

Et c’est lors d’un autre périple communautaire à vélo qu’il découvre les remorques-vélo. "Nos remorques transportaient le matériel de réparation, la trousse de secours, la nourriture, etc. On n’avait pas de voiture-balai. On était auto-suffisant." Texas trouve le concept révolutionnaire. Il cherche alors un bon prétexte pour construire, de ses propres mains, une remorque-vélo. "Et là, j’ai vu passer un appel à projets engagés sur le campus de l’ULB. J’étais déjà dans plein d’initiatives engagées, comme la bibliothèque à outils Tournevie. Je me suis dit que j’allais au moins avoir cette chouette idée qui allait pouvoir se concrétiser. J’ai donc rassemblé mon envie de créer des remorques-vélo tout en sachant que je n’en avais pas besoin au quotidien, et mon engagement chez Tournevie qui valorise la mutualisation des objets encombrants, chers et peu utilisés." Texas en parle autour de lui, à ses amis d’étude en sciences et gestion de l’environnement à l’ULB. Beaucoup sont enthousiastes. "On a constitué un dossier et obtenu cette première bourse qui nous a permis de créer les premières remorques-vélo nous-mêmes."