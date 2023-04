TEXAS : un nouveau single et une compilation !

34 ans après avoir enregistré "I Don’t Want A Lover" et avoir atteint la huitième place des charts, Texas a produit dix albums studio et vendu plus de 40 millions de disques dans le monde entier.

Le groupe annonce aujourd’hui une compilation spéciale en version 2LP et 2CD, The Very Best Of 1989 - 2023, qui sortira le 16 juin sur [PIAS] Recordings, juste avant de se produire au festival de Glastonbury de cette année.

The Very Best Of 1989 - 2023 contient 24 titres d’une carrière étincelante, dont deux inédits : "Keep On Talking" et le nouveau single "After All" à découvrir dès maintenant.