Teuns vainqueur de la Flèche Wallonne : "Je n’ai jamais été aussi fort à cette période-ci de l’année"

"J'étais dans la position parfaite au pied du Mur", explique-t-il ensuite en décrivant son dernier effort sur le Chemin des Chapelles. "A 500m de l'arrivée, je me suis fait un peu enfermer par un coureur de Bora et un autre de l'équipe Movistar mais je savais plus ou moins où Valverde avait prévu d'accélérer. Il le fait toujours au même endroit. C'était également un effort parfait pour moi et j'ai attaqué à cet endroit."

Sixième du Tour des Flandres, 10e à l'Amstel Gold Race puis encore 8e à la Flèche Brabançonne, Teuns a réalisé un très beau printemps avant de se présenter au départ de la Flèche Wallonne où il a posé la cerise sur le gâteau.

"Je n'ai jamais été aussi fort le printemps. En été, je me sens toujours bien mais le printemps j'ai toujours eu des hauts et des bas. Cette année, je suis dans une superforme et c'est resté assez constant. J'ai toujours rêvé de gagner et j'ai toujours cru en mes capacités. Cela fait 5 ans depuis le jour où je suis monté sur le podium ici et j'ai toujours continué à croire qu'un jour je monterai sur la plus haute marche."