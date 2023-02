Teuma satisfait de la prestation mais déçu du résultat : "Les détails n’ont pas payé pour nous"

L’Union Saint-Gilloise est repartie avec un point du Club Bruges. Les Unionistes ont pourtant mené et auraient même pu l’emporter en fin de rencontre. Teddy Teuma était forcément un peu déçu à l’interview d’après match : "On est déçu parce qu’on est venu ici pour gagner le match. Après c’était un match de très haut niveau avec beaucoup d’intensité. Ce n’est jamais facile de jouer contre Bruges, c’est le champion en titre. C’est normal que ce soit assez serré. Je ne sais pas si on méritait plus. Je dirais que les deux équipes se sont donné coup pour coup et ça s’est terminé par un 1-1. Je pense que c’est assez mérité dans l’ensemble".

Les deux équipes ont eu leurs moments forts et se sont créé des occasions mais l’Union a tout de même un peu gaspillé devant le but : "On a eu beaucoup d’opportunités. C’est dommage qu’on n’a pas été assez tueurs dans le dernier geste. On sait que dans les grands matches, ce sont les petits détails qui font la différence. Les détails n’ont pas payé pour nous. Les dernières passes, les derniers gestes dans la finition, on a eu beaucoup d’opportunités. Dans certains matches, on a peut-être parfois une ou deux opportunités et là on en a eu pas mal et on n’a pas réussi à les concrétiser".

Le plafond de verre pour l’Union n’a donc pas encore été brisé. Les Unionistes n’ont pas réussi à battre le Club Bruges : "On n’est pas passé loin. Après je pense que c’est quand même cohérent ce qu’on a fait. On a quand même fait une bonne performance. On a été costauds face à cette équipe, ici, ce n’est jamais facile avec la pression du public. On a su résister et être fort mentalement, c’est déjà un bon point. On ne peut pas dominer les matches de A à Z, il faut aussi savoir défendre, faire le dos rond et ça a été chose faite aujourd’hui".