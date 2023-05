Teuma incertain pour affronter l’Antwerp ? "Sans lui, c’est une autre Union" explique Karel Geraerts

À quelques heures d’affronter l’Antwerp dans le match au sommet des Champions Playoffs, les supporters unionistes tremblent déjà de voir leur club évoluer sans leur capitaine. Blessé à l’ischio, Teddy Teuma pourrait en effet manquer le déplacement en terres anversoises. Une absence qui semble importante sur papier mais que Karel Geraerts a tenue à nuancer.

Un but et trois passes décisives. Teddy Teuma semblait lancé pour réaliser une belle fin de championnat. Le maître à jouer des Bruxellois a néanmoins été cassé dans son élan. Déjà absent face à Genk, il pourrait encore manquer le match important de ce dimanche. "Ce sera limite pour qu’il soit frais, abonde Karel Geraerts. Il s’est entraîné individuellement aujourd’hui. On verra comment il réagit ce samedi et s’il sait participer à une séance collective."

Un groupe qui doit donc s’habituer à jouer sans un de ses éléments moteurs. "Sans lui, c’est une autre Union. On joue différemment. Certainement de manière moins créative" détaillait l’entraîneur au micro d’Erik Libois. Mais n’allez pas croire pour autant que Geraerts manque de solutions dans son noyau. "El Azouzi a fait un très bon match contre Genk. Puertas peut aussi apporter dans un style différent. Je ne suis donc pas inquiet, ces joueurs sont en forme et montrent des qualités quand ils sont sur le terrain."

Avec ou sans Teuma, l’Union Saint-Gilloise sera donc compétitive pour un match probablement décisif face à leur principal concurrent dans la course au titre.