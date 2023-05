Teuma frustré par la prestation de l’Union : "Il faut que chacun se remette en question, moi le premier"

L’Union Saint-Gilloise n’a pas vraiment existée face à l’Antwerp ce mercredi soir et s’est inclinée 0-2. Une défaite qui passe forcément mal pour le capitaine Teddy Teuma, qui voulait démarrer les Champions Play-offs sur une note positive, comme il l’a expliqué au micro d’Eleven : "Je suis très frustré parce que je pense que même si on concède sur deux erreurs en première mi-temps, je n’ai pas été satisfait de l’état d’esprit ce soir. Même pour ma part, après le 0-2 je suis sorti de mon match. Ça fait un certain temps qu’on a du mal à prendre les matchs en main. Il faut que chacun se remette en question, moi le premier. Ce soir, on a été à l’envers et la victoire de l’Antwerp est totalement méritée".

Et le milieu de terrain n’arrivait pas vraiment à s’expliquer ce non-match : "C’est frustrant. On arrive dans le dernier carré pour les matchs les plus importants, les plus décisifs et on passe à côté. On n’a pas fait tout ce chemin pour se casser les dents maintenant. Il va falloir apprendre de ce match, relever la tête et chacun se remettre en question. Ce soir, il n’y a rien qui a été, que ce soit dans l’état d’esprit ou la qualité technique. Il faut qu’on se remette en question et qu’on reparte avec un meilleur état d’esprit".

Le prochain adversaire, c’est Bruges, dimanche et il faudra s’imposer, sous peine de déjà être à la traîne dans la course au titre : "Je dirais que le bon côté c’est qu’on a la chance de se rattraper très vite avec un bon match face à Bruges. C’est pour ça qu’il faut vite relever la tête et vite retrouver les bases qui étaient notre force".