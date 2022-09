Teuma après la défaite de l'Union : "C’est très dur pour le moral mais il va falloir se relever très vite"

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée dans le temps additionnel face à Genk ce dimanche. Une défaite qui fait mal pour les Unionistes et notamment pour le capitaine Teddy Teuma qui était évidemment déçu du résultat : "On ne mérite pas de perdre. On doit apprendre de ces matchs-là parce que je pense qu’on concède deux buts stupides. Je pense qu’on s’est bien battu. C’est très dur pour le moral mais il va falloir se relever très vite parce qu’on a beaucoup de matchs".

Il faut dire que l'Union a longtemps dominé la rencontre mais a fini par se faire surprendre : "Je pense qu’on a beaucoup plus de situations qu’eux sauf qu’on n’a pas su être un peu plus tueur devant le but et à ce niveau-là, on le paie cash".

La question se pose également quant à la défense sur phase arrêtée, la défense en zone n'ayant pas porté ses fruits ce week-end : "C’est notre façon de défendre. A nous de l’améliorer pour trouver les situations, surtout dans des fins de match comme ça où le moindre détail est décisif".

Pas habitué à jouer la coupe d'Europe, l'Union doit apprendre à jouer plusieurs matchs par semaine mais ce n'est pas ça qui a fait la différence pour le capitaine : "Je n’ai pas senti qu’on était moins en forme qu’eux. On fait le travail pour récupérer assez vite tous les trois jours. C’est pour ça que c’est important de gagner parce qu’après les victoires le moral est beaucoup mieux et c’est plus facile de récupérer. Après cette défaite, il va vite falloir tourner la page pour bien récupérer".