Téton, ventre de grossesse, exercice physique… : le corps des femmes éternellement sexualisé, aussi par les algorithmes de l’intelligence artificielle

À l’heure où l’intelligence artificielle prend de plus en plus d’ampleur notamment auprès des jeunes et sur les bancs de l’école, quel impact son utilisation peut-elle avoir ? C’est précisément là que réside, selon Arnaud Claes, tout l’intérêt de faire prendre conscience aux jeunes générations, et pas que d’ailleurs, du fonctionnement de ces outils et de leur façon d’agir sur la représentation du monde.

"Parce qu’ils vont privilégier certaines représentations plutôt que d’autres, qui sont des constructions sociales, […] ils vont influencer les attitudes et les comportements moraux de toute une série d’individus", relève le chercheur. Cette expansion de l’intelligence artificielle devrait donc s’accompagner d’une réelle éducation aux médias.

L’intelligence artificielle n’est jamais que le reflet de ce qu’on est.

Et d’éducation tout court, étant donné que les problèmes soulevés par ces technologies les précédaient. Le spécialiste en algorithme de service public plaide donc pour "la poursuite d’une éducation sociale, mêlée à un peu d’éducation technologique, certains fondements dans les grandes lignes en tout cas pour voir comment tout ça s’intègre dans une un écosystème médiatique. Tout en essayant de sortir de la dichotomie technophilie-technophobie pour voir comment ces outils peuvent être utilisés de façon critique et consciente". Sans toutefois tomber dans une certaine forme de naïveté. Car ces outils restent avant tout ceux d’entreprises "qui poursuivent des objectifs commerciaux".

Pour Nathalie Grandjean, ce ne sont donc pas les outils d’intelligence artificielle qu’il faut blâmer. "Bien entendu, dans une société telle que la nôtre où presque tout passe par les médias, il faut éduquer aux médias, mais il faut surtout éduquer dans le but de sortir de cette culture patriarcale et cette culture du viol. Ça me semble indispensable de bien comprendre que l’intelligence artificielle, ce n’est jamais que le reflet de ce qu’on est", conclut la maîtresse de conférences à l’Université de Namur.