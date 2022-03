"Tête de femme (Fernande)", la première sculpture cubiste de Pablo Picasso est à vendre

Il existe une vingtaine de moulages connus de "Tête de femme (Fernande)", dont la majorité se trouve dans des musées comme le Musée national Picasso à Paris, la National Gallery à Prague ou encore la National Gallery of Art à Washington, D. C. L’exemplaire en vente chez Christie’s provient du Metropolitan Museum of Art. Il a rejoint la collection de l’institution muséale new-yorkaise en 2013, suite à un don du philanthrope et magnat des cosmétiques Leonard A. Lauder.

Cette sculpture pourrait être adjugée pour plus de 30 millions de dollars (environ 27,4 millions d’euros). On est loin des 141,3 millions de dollars auxquels a été vendu "L’Homme au doigt" d’Alberto Giacometti en 2015 à Christie’s à New York. Un record encore inégalé pour une sculpture aux enchères. La vente de "Tête de femme (Fernande)" permettra au Met de lever des fonds pour enrichir sa collection d’œuvres d’art.