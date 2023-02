Tête de bois et cœur de chiffon, un festival de marionnettes pour la famille

Dans Outside, Caroline Veyt vous propose un festival en famille autour des marionnettes. Son nom : Tête de bois et cœur de chiffon.

Vous connaissez peut-être ce festival puisqu’il existe depuis de nombreuses années, c’est le Festival Tête de bois & cœur de chiffon. Et celles qui ont une tête en bois et un cœur en chiffon, ce sont les marionnettes, évidemment !

L’événement en est déjà à sa 21e édition cette année et il est organisé par la commune de La Hulpe. L’idée c’est d’offrir au public des spectacles de marionnettes pour les enfants de tous les âges et le tout à un prix très démocratique puisque l’entrée est à 5 euros.

Le Festival a un certain succès et quelques spectacles sont déjà complets — vous avez peut-être déjà réservé vos places.

Dans les bois, un spectacle pour les enfants à partir de 1 an devrait particulièrement vous plaire. Il réunit une comédienne, une violoncelliste et 10 marionnettes. Le violoncelle nous entraîne dans une balade poétique dans les bois. On y rencontre plein d’animaux de nos forêts ; un cerf, une coccinelle, un papillon, un renard, une chouette. C’est très joli et très doux. Ce n’est pas une histoire en continu, justement pour les tout-petits qui ne pourraient pas suivre le fil de l’histoire, mais c’est une succession de moments qui sont reliés par un fil. Ici, on fait davantage appel aux sens et à la perception qu’à la compréhension.

Le spectacle est déjà complet mais Dans le bois sera aussi joué à Wanze, entre Namur et Liège, le mercredi 15 mars ainsi qu’à Bruxelles le 19 mars au Théâtre Mercelis dans le cadre du Festival Kidzik. Et comme le spectacle a énormément de succès, n’hésitez pas à liker la page Facebook Dans les bois pour être tenus au courant des nouvelles dates !

Certains spectacles — ils sont peu nombreux — ne sont pas encore complets. Dimanche matin, le 12 février, est programmé Le Monde sauvage de Maurice par l’ASBL Boîte à clous. Il est destiné aux enfants de plus de 5 ans et se définit comme une parodie de cirque animalier.

C’est l’histoire d’un éleveur qui a malheureusement tout perdu. Alors il part sur les routes avec quelques affaires qu’il a pu sauver ; une charrette, de la paille, des légumes et le plus précieux… son fidèle compagnon Nard le canard. Ensemble, ils vont chercher un endroit où se poser. Et pour gagner quelques sous, en chemin, avec les quelques accessoires qu’ils ont pu récupérer, ils ont décidé de monter un cirque pour attirer l’attention des autres sur leurs conditions de vie difficiles. Leur idée est bonne mais que ce n’est pas gagné d’avance et l’humour est au rendez-vous. Le Monde sauvage de Maurice est joué dimanche à 10h30 à l’Ecole les colibris à La Hulpe.

Enfin, le spectacle Poucet, un conte — je cite — pour individus fêlés et qui s’adresse aux plus de 10 ans. Leur façon de présenter le spectacle vous donnera très certainement envie d’aller le voir : "Lorsque l’on découvre un monstre sous son lit, il y a trois façons de réagir :

On peut se cacher sous les couvertures, fermer les yeux très fort en le suppliant de disparaître. Ça, c’est pour les faibles, les trouillards, les lâches, en un mot… les enfants. On peut aussi décider de construire un lit sans pied, avec le matelas au ras du sol ou de boucher l’espace sous le lit avec de grands tiroirs remplis de vieux habits pour empêcher le monstre de s’y installer. C’est la solution des pragmatiques, des fatigués, de ceux qui ont réponse à tout, qui ont toujours raison, en un mot… des parents. Ou alors on peut aller voir le monstre pour causer deux minutes et savoir s’il n’y aurait pas une possibilité de se faire aimer. C’est ce que font les orphelins, les perdus, ceux qu’on a abandonnés. C’est ce qu’à ce moment précis, je décide de faire, moi, Poucet."

La représentation a lieu dimanche 12 février à 17h30, toujours à l’école communale Les Colibris à La Hulpe.

Rendez-vous sur le site de La Hulpe ou sur la page Facebook Commune de La Hulpe pour toutes les infos pratiques et les liens vers les réservations !