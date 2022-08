L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel et celui de Tottenham Antonio Conte se sont vivement accrochés durant la rencontre de championnat d'Angleterre entre leurs deux équipes dimanche (2-2).

Devant les caméras de la télévision, l'Allemand et l'Italien se sont adonnés à une poignée de main plus que musclée, avant de s'invectiver, tête contre tête, et d'être tous deux exclus de la rencontre après le coup de sifflet final.