Testez votre exposition au risque climatique, selon votre année de naissance

Dans le cadre du PODCAST "Déclic – Le Tournant" de cette semaine, on prend le temps d’essayer de comprendre ce que change un réchauffement global de la planète à 1,5° et un réchauffement à 2°. On vous propose aussi de découvrir la démarche originale de plusieurs chercheurs européens dont le Belge Wim Thiery, climatologue à la VUB, auteur du site "myclimatefuture.info".

Nous avons réalisé, sur ce site, une petite simulation. Imaginons Michel, qui est né en 1961, il a aujourd’hui 62 ans, il vit en Europe. Premier constat, il va souffrir et il souffre déjà des effets du réchauffement climatique

Prenons le cas de son expositions aux vagues de chaleurs majeure : Si dans un monde sans changement climatique (scénario théorique) il ne risquait de rencontrer qu’une seule vague de chaleur majeure dans sa vie… Dans un monde qui se réchauffe, il risque d’en rencontrer 5 sur la durée de sa vie. Et cela c’est si on reste dans les clous de l’accord de Paris, qu’on parvient à éviter que le réchauffement ne dépasse les 1,5°.