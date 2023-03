Testez une initiation à l’improvisation théâtrale à Ottignies !

- > Développer son écoute : Ne pas vouloir imposer son idée mais être à l’écoute de ses partenaires de jeux pour raconter ensemble la même histoire.

- > Développer sa créativité : Apprendre à aller voir un petit peu plus loin que le quotidien, apprendre à délirer, à être inventif.

- > Reculer les barrières naturelles de la timidité : Apprendre à oser se dépasser, se surprendre soi-même, oser se lancer, oser se lâcher

- > Améliorer son expression orale : Apprendre à sortir la voix, à utiliser le bon timbre de voix, à être présent sur scène, à être visible, à attirer le regard.



Tout se fait de façon ludique. On apprend en s’amusant. On commence par l’échauffement, par créer un esprit d’équipe pour faire reculer petit à petit les barrières naturelles de la timidité. Ensuite par groupe de deux, trois, quatre, cinq, on pratique des exercices ciblant les spécificités de l’impro : l’écoute, le respect de l’autre, la construction d’histoire, la créativité, les personnages, etc…