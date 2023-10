Testez la plus longue navigation souterraine du monde aux grottes de Remouchamps

Cap sur Aywaille pour découvrir un endroit féerique et hors du temps : les grottes de Remouchamps. Partez à l’aventure et visitez 1200 mètres de galeries souterraines accompagnées d’un guide passionné. À la fin de votre périple, vous embarquerez aussi pour la plus longue navigation souterraine du monde ! Depuis 1828, ce lieu est ouvert au public.