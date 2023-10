Testez gratuitement et rapidement votre vue et celle de vos enfants

Vous avez du mal à lire des petits caractères, vous attrapez vitre mal à la tête au boulot devant les écrans ou en regardant la télé ?

Peut-être avez-vous besoin de porter des lunettes.

Prenez soin de votre vue, c’est tellement important ! Et nous sommes justement dans la semaine de la vue.

Jusqu’au 14 octobre, 188 opticiens testent votre vue et vous conseillent gratuitement, une belle initiative de l’Association Professionnelle des Opticiens et Optométristes de Belgique.

La bonne santé oculaire est primordiale.

Les enfants et ados sont aussi concernés

Les jeunes sont particulièrement vulnérables. Le fait de regarder beaucoup les écrans crée un globe oculaire plus ovale, ce qui provoque la myopie.

Si vous passez beaucoup de temps devant un écran, les muscles de vos yeux sont constamment sollicités. Vous devez les reposer régulièrement. Un mode de vie sain est également utile : buvez plus d’eau. Enfin, les enfants et les jeunes devraient passer deux heures par jour à l’extérieur.

Les statistiques sont éloquentes

En 2000, environ 23% de la population mondiale était myope. Si nous continuons sur cette voie et ne faisons aucun effort pour la faire reculer, pas moins de 50% de la population mondiale deviendra myope d’ici à 2050.

7 conseils à suivre pour préserver vos yeux

Buvez beaucoup d’eau pour éviter le dessèchement des yeux.

Appliquez la règle des 20-20 : après 20 minutes de temps d’écran, regarder au loin pendant 20 secondes

Laissez les enfants jouer à l’extérieur pendant 2 heures par jour.

Faites vos travaux numériques à l’aide d’un projecteur ou d’un écran fixe plutôt qu’un portable.

Placez votre bureau (ou celui de votre enfant) devant une fenêtre avec vue sur l’extérieur.

Gardez une distance d’au moins 30 centimètres entre le livre, la tablette ou le smartphone.

Éviter de lire avec une veilleuse.

Dans le même temps, le secteur exprime également ses préoccupations quant à la nouvelle législation, qui actuellement réglemente différemment les soins oculaires en Belgique.

N’hésitez donc pas à vous rendre sans engagement chez un opticien optométriste pour un test de la vue et des conseils. Attention : ce test évalue la vision et non la santé des yeux. Allez-y le plus reposé possible.

La liste des 188 opticiens participants et les infos sur www.semainedelavision.be