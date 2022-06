Testez cette recette estivale de salade de quinoa proposée par Margaux

Ingrédients pour 4 personnes

250 gr de quinoa

400 gr de haricots verts

2 pommes

200 gr de feta

Une poignée d’amandes effilées

3 c à c de miel

2 c à c de moutarde

3 c à s d’huile de colza (ou autres)

2 c à s de vinaigre de pomme

Du sel

Préparation

Faites bouillir de l’eau dans 2 casseroles différentes afin de cuire les haricots et le quinoa avec une pincée de sel pendant 10 minutes. Egouttez et disposez les haricots et le quinoa dans un saladier.

Entre-temps, coupez les pommes en petits morceaux. Faites revenir les pommes et les amandes effilées dans une poêle avec 2 c à c de miel pendant 5-10 minutes. Ajoutez le mélange pommes/amandes à la salade.

Pour la vinaigrette, mélangez la moutarde, 1 c à c de miel, l’huile de colza et le vinaigre de pomme. Terminez la salade de quinoa avec la vinaigrette et la feta émiettée.

Margaux de Biolley