Testeur de train de nuit, le nouveau job de rêve ?

Promu comme une alternative plus écologique à l'avion, le train de nuit devient un mode de transport incontournable sur le Vieux Continent à en croire la plateforme italienne Radical Storage, qui s'est spécialisée dans le gardiennage de bagages. Surtout, sa popularité est telle que l'entreprise a décidé de repérer les lignes les plus confortables et celles qui assurent les plus belles expériences de voyage. Pour ce faire, elle utilise une campagne de communication qui a fait ses preuves depuis longtemps dans le tourisme : offrir un job de rêve.

Voilà une décennie qu'Elisa et Max ont inauguré le concept en découvrant l'Australie tous frais payés. Connus sous le pseudonyme Best Jobers, ils sont devenus des influenceurs très respectés dans le monde du voyage. Celui ou celle qui décrochera le job de Radical Storage le sera-t-il autant ? Ses tâches consisteront à mettre en lumière tous les atouts du train de nuit.

Il s'agira de tester les couchettes, les facilités pour embarquer, le contact à bord, l'ergonomie...

Des photos et des vidéos permettront de rendre compte de l'expérience.