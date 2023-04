Tester la qualité de la terre de votre jardin ? Il y a une prime à la clé !

Et ces résultats peuvent parfois être alarmants. Caroline Botton : "J'ai été surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout et donc voilà, cinq fois trop de plomb, c'est vraiment beaucoup. " Qu'a-t-elle fait ensuite ? " Alors j'ai encodé les résultats dans l'outil SaniSol pour essayer d'obtenir les recommandations pour réorienter ma façon de cultiver".

L'outil SaniSol est important. Il permet au jardinier de savoir ce qu'il peut encore faire pousser sur un sol pollué. Il faut encoder les résultats de l'analyse et aussi les fruits et légumes que l’on cultive habituellement. Il faut également fournir d'autres renseignements comme la fréquence de jardinage ou la composition de la famille. On obtient alors des recommandations.