Test : pourquoi le jeu “Season : A Letter to the Future” nous a laissé de marbre ?

"Season : A Letter to the Future" est sorti récemment et voici notre avis sur le jeu.

Sur le papier, Season : A Letter to the Future avait tout pour nous plaire. Un design réussi, une promesse d’aventure à la fois contemplative et philosophique et une mécanique de jeu qui offre une jolie liberté sans pour autant avoir recours à un monde ouvert. Ce qui est rare, à l’heure où les studios multiplient les missions et les quêtes annexes pour gonfler artificiellement la durée de vie de leurs jeux AAA. Mais la déception fut de taille. On vous explique pourquoi dans ce test de "Season : A Letter to the Future".

Dans Season : A Letter to the Future, on incarne Estelle, une jeune femme dont la mission est de découvrir et garder une trace du monde qui l’entoure, à l’aide d’un enregistreur et d’un appareil photo. Car son quotidien est sur le point d’être chamboulé. Une nouvelle "saison" approche (ce qui ressemble plus à une nouvelle ère qu’aux quatre saisons que nous connaissons), et qui sait ce qu’elle réservera aux habitants…