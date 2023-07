Test : Illusion Island, Ie nouveau jeu de plateforme de Disney, est une petite merveille

Eh oui, c’est assez rare pour être souligné : ici, pas de microtransactions, ni de loot boxes ou de limites artificielles qui freinent le jeu. Illusion Island est un titre complet, et très réussi, qui nous rappelle que les premiers personnages emblématiques de la firme sont encore capables de porter sur leurs épaules de jolis projets. Véritable retour aux sources, le titre de Dlala Studios (distribué par Disney Interactive Studios) ne révolutionne en rien le genre, et c’est peut-être un de ses points forts.

Car Illusion Island ne cherche jamais à réinventer la roue. Ici, on saute, on court, on collectionne des objets et on gagne de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure de la progression, comme dans de nombreux autres jeux. Mais surtout, on le fait bien, avec de jolis décors, une bande-son soignée, et des personnages cultes et sublimement animés. Le look du quatuor est inspiré de la nouvelle mouture des histoires de Mickey, disponibles sur Disney+ (deux séries ont vu le jour, Mickey Mouse et The Wonderful World of Mickey Mouse). Et leur apparence encore plus cartoonesque que d’habitude s’adapte très bien à cette aventure qui nous plonge au cœur de l'île mystérieuse de Monoth.