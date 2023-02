Test : Horizon Call of the Mountain, le jeu incontournable du PSVR 2 ?

Des sensations (trop ?) fortes

Mais pas de panique, le jeu démarre rapidement, et comme il est moins bavard que Forbidden West (ce qui n’est pas difficile), on est immédiatement plongé au cœur de l’action. Call of the Mountain alterne principalement deux phases de jeu : une phase de “plateforme”, où il faudra la plupart du temps escalader des montagnes et des vestiges, et une phase de combat.

La phase d’escalade est très réussie mais n’est pas conseillée à tous les joueurs. Si vous êtes sensibles à la réalité virtuelle et que vous avez vite la nausée, passez votre tour. Horizon : Call of the Mountain bouge dans tous les sens et ne s’arrête jamais. Quant à ceux qui ont le vertige, n’hésitez pas à jouer assis : la position debout pourrait vous faire perdre l’équilibre.

La phase de combat est très intense, et bien pensée. Il faudra certes fouiller dans les réglages pour trouver le style de jeu qui vous convient (avec une rotation par zone, ou fluide, des déplacements rapides ou lents etc), mais une fois celui-ci trouvé, les combats sont très jouissifs. Il faut à la fois viser, récupérer les flèches dans votre dos, et vous déplacer pour éviter les attaques. Tout ça est très physique (par rapport à un jeu classique, soyons clairs), et colle parfaitement à l’idée qu’on se faisait des affrontements d’Aloy face aux machines dans les deux premiers jeux.