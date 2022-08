Test Achats constate de nombreuses plaintes concernant des voitures neuves

Il est même interdit pour le vendeur de demander un supplément pour une commande retardée mais inchangée.

"En cas de problème, il est conseillé de contacter directement le vendeur pour discuter des alternatives possibles, et d'un éventuel geste commercial. Il sera plus simple et rapide de trouver un compromis avec un peu de bonne volonté des deux parties", ajoute Jean-Philippe Ducart.