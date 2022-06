Tessa Wullaert : "Une bonne victoire mais on ne peut pas être contente, il y a toujours des choses à améliorer"

Elle était plutôt satisfaite à l’issue de la rencontre, mais aussi et surtout de voir une évolution dans la préparation : "On avait un peu de mal à trouver les espaces pour leur faire mal en première mi-temps mais après elles étaient un peu moins bien physiquement. Mais les filles qui sont montées au jeu ont fait la différence, c’est bien de savoir qu’on est prête."

Tout le monde répond présent dans le groupe, pas seulement le onze de base : "On a un très bon groupe. On est 23 mais aussi 28. On est costaud, c’est bien que tout le monde soit au niveau, on va tout donner. […] C’était encore un match de préparation mais on sent que tout le monde se sent de mieux en mieux. C’est bon signe de voir qu’on a toutes pu pousser jusqu’à la fin du match. Et c’est là où on a fait la différence aussi, je pense que c’est bon signe."

Samedi, les Flames auront droit à leur tout premier Fan Day : "C’est un nouveau pas vers l’avant. Ça va être cool de voir les fans ensemble, pour nous. De savoir qu’on aura le temps pour les saluer et passer du temps avec eux."