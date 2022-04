Tessa Wullaert : "On aurait pu marquer beaucoup plus"

Les Red Flames n’ont pas fait dans le détail face au Kosovo dans le cadre de la huitième rencontre qualificative pour la Coupe du Monde de football 2023 en s’imposant 1-6. Tessa Wullaert, la capitaine de l’équipe, a inscrit un quadruplé et délivré deux assistes, elle était forcément satisfaite à l’issue de la rencontre, même si elle semblait avoir un tout petit goût de trop peu. Ives Serneels, le sélectionneur national, était lui aussi content de ses troupes.

Wullaert, satisfaite, en voulait encore plus : "On a bien joué. On s’est créé beaucoup d’occasions, je pense qu’on pouvait encore marquer plus. Mais avec six buts marqués on peut être satisfaites."

Le début de rencontre s’est avéré plus compliqué que prévu : "Oui, nous avons peut-être manqué d’un peu de concentration. Mais on s’est créé beaucoup d’occasions, et je pense qu’on aurait pu marquer beaucoup plus. Le Kosovo jouait un peu plus haut que ça a quoi on s’attendait. Mais on a quand même marqué six buts." Le coach est satisfait de la réaction de ses joueuses : "Oui on a un peu souffert au début face au Kosovo mais après 15-20 minutes nos attaquantes ont trouvé la solution. J’ai vu quelques beaux buts avec quelques belles actions venues de derrière."

Les barrages ne peuvent plus échapper à la Belgique (cinq points d’avance sur la Pologne) : "Non, mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais maintenant on va mettre de côté les qualifications et se concentrer sur les Play-offs en Super League et puis sur le championnat d’Europe" affirme la capitaine.

Ives Serneels partage l’avis de Tessa : "Non, il nous reste deux matches à jouer. La Norvège et l’Arménie, nous devons prendre trois points mais maintenant nous allons préparer la préparation du championnat d’Europe. Nous sommes contents que la préparation puisse commencer après de magnifiques résultats."