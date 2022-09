Tessa Wullaert et les Red Flames font désormais peur à la Norvège

Les Flames ont en tout cas grandi lors de l'Euro. Elles sont clairement conscientes qu'elles peuvent désormais bien regarder les Norvégiennes droit dans les yeux. "On n'a pas peur de jouer une équipe mieux classée que nous. On a bien joué contre l'Italie à l'Euro, par exemple", confirme Tessa Wullaert. "Ici on sait qu'on doit gagner avec 4 buts d'écart [ndlr : pour se qualifier directement, sauf incroyable revirement lors des derniers matches, mardi], mais on ne ressent pas de pression. On veut juste montrer aux gens qu'on sait jouer et qu'on peut rivaliser avec une équipe comme celle-là. On va tout donner et on verra, mais on veut gagner. Si c'est 1 partout à la fin, on poussera pour faire 2-1".

Un discours ambitieux pour une capitaine qui se réjouit d'affronter la Norvège dans un stade plein : "On a pris de la confiance à l'Euro et on a vraiment envie de jouer ce match. C'est cool d'avoir les gens derrière nous et on sent qu'on continue d'inspirer les petites filles." Meilleure buteuse actuelle de ces qualifications (15 buts, soit actuellement 3 de plus que la championne d'Europe anglaise Beth Mead), Tessa Wullaert veut surtout jouer un bon match contre les Norvégiennes et leur nouvelle sélectionneuse et ne craint pas la star Ada Hegerberg : "On a les défenseuses capables de jouer les duels et de la mettre dans leur poche (sourire). J'avais plus peur de Graham Hansen, c'est dommage pour elle de ne pas être là mais c'est une bonne chose pour nous. On n'a vraiment rien à perdre. Et j'ai toujours trouvé que les matches où on avait rien à perdre étaient... nos meilleurs matches !"