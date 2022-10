Tessa Wullaert, entre espoirs et amertumes : " À l'Euro, les Flames ont écrit l'histoire mais la reconnaissance ne suit pas en Belgique"

A Anderlecht, elle était la seule "pro" du noyau. Au Fortuna Sittard (Pays-Bas), les 19 filles de cette toute nouvelle formation sont toutes sous contrat. Transférée cet été, Tessa Wullaert va y toucher le salaire le plus important de sa carrière, alors qu'elle a évolué à Wolfsburg et Manchester City notamment. Mais si elle a quitté les Mauves, où elle survolait notre compétition, c'est pour d'autres raisons, et pas que des bonnes. Notre triple Soulier d'or est amère: trop peu de moyens et de reconnaissance pour le championnat et pour l'équipe nationale.

Pourtant, l'exploit des Red Flames à l'Euro anglais, elle n'en est pas peu fière: un quart de finale avec une des rares équipes où 80% de l'effectif n'est pas professionnel, c'est "énorme" comme elle dit. Mais au retour à Zaventem, l'accueil était très décevant!

"J'ai toujours essayé d'utiliser ma voix pour faire avancer les choses, mais "ils" n'écoutent pas toujours, ce sont des hommes!" nous glisse-t-elle.

Mais le foot est l'affaire de sa vie: jouer les locomotives à Fortuna Sittard et porter les Flames vers la prochaine Coupe du Monde sont les deux buts qui font courir Tessa.