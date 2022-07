Tessa Wullaert a un message pour les détracteurs des Red Flames : "J’espère qu’ils ont regardé le match face à la France"

Les Red Flames ont tout donné mais se sont finalement inclinées face à la France (2-1) ce jeudi lors de leur deuxième rencontre du groupe D de l’Euro féminin de football. À l’interview d’après match, Tessa Wullaert, capitaine de la Belgique, s’est dite "fière" de son équipe malgré le résultat.

"Je donne à notre prestation une note de 8 ou 9 sur 10. Même si on repart avec zéro point. On savait que ça allait être un match difficile. Mais on a tout donné. Défensivement on était bien compactes. On peut être fières de notre prestation quand on voit la qualité de nos adversaires. Malgré la défaite, on gagne en confiance", a expliqué Wullaert au micro de notre envoyé spécial Erik Libois.

Dorénavant, la capitaine des Flames a le regard tourné vers l’Italie. Un match qu’il faudra gagner pour accéder aux quarts de finale : "Si on joue comme ça contre l’Italie, on a des chances de gagner. Une défaite n’est jamais positive mais l’Italie a perdu 5-1 contre la France. Nous, on a eu des petites occasions, on a marqué un but important. Malheureusement on prend le 2-1 trop vite. On grandit dans le tournoi".

Avant de conclure avec un message pour les derniers détracteurs des Red Flames : "J’espère que les sceptiques ont regardé notre match".