Tessa Wullaert a 30 ans : une personnalité forte du sport belge, un modèle du "girl power"

Porter la vareuse de Tessa Wullaert, ça le fait. Pour les petits garçons comme pour les petites filles. Et c'est réellement une volonté de la joueuse de devenir un modèle pour que le football puisse se développer de plus en plus chez les filles. Elle ne garde d'ailleurs pas sa langue en poche à ce sujet.

Souvent les jeunes garçons n'en manquent pas de modèles, dans le milieu du foot, mais les petites filles peuvent de plus en plus se projeter et se rendre compte qu'être footballeuse professionnelle, c'est une carrière qui est possible. Elles peuvent de plus en plus jouer dans des équipes féminines dès le plus jeune-âge (contrairement à l'époque où Tessa a commencé). C'est un élément auquel Wullaert a contribué. En performant sur les pelouses, mais pas seulement.

La joueuse possède plusieurs casquettes, elle est également entrepreneuse en dehors des terrains. Le nom de sa marque "GRLPWR", parle de lui-même. Une marque qui propose du matériel de football comme des stages pour les jeunes filles. De l'action donc, pour tenter encore et toujours d'amener le foot belge au plus haut chez les filles.

Ajoutons à tout cela le rôle d'ambassadrice des Special Olympics de Tessa Wullaert. Une jeune-femme qui peut décidément regarder dans le rétro sans rougir à l'aube de ses 30 ans, seulement.