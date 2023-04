Tesla vient de lancer la guerre des prix en Europe sauf en Belgique, mais pourquoi ?

Elon Musk adore se présenter comme le sauveur de l’humanité ou en tout cas comme la conscience de cette humanité. C’est d’abord et avant tout un génie des affaires qui peut d’ailleurs se montrer très cynique quand il le veut. Elon Musk baisse le prix de son modèle phare, la Tesla Model 3.

Très cynique, on l’a vu récemment lorsqu’il a réuni des centaines de scientifiques et de chercheurs. Pour signer quoi ? Mais une pétition dans laquelle il demande formellement une pause de six mois, avant de continuer à utiliser l’intelligence artificielle, histoire d’évaluer ses conséquences négatives éventuelles. Et son appel a suscité beaucoup de remous, beaucoup d’articles, beaucoup d’analyses, beaucoup de commentaires, mais il n’y a pas eu de pause de six mois. Et qu’est-ce qu’on apprend quelques semaines après ? Elon Musk lance lui aussi sa propre intelligence artificielle, décidément. Alors, soit il a une mémoire de poisson rouge, mais ça, ça m’étonnerait très fort, ou plutôt c’est un as de la communication, un as du : faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais.

Et maintenant c’est avec Tesla qu’il lance une guerre en Europe, une guerre pacifique, une guerre des prix car pour la deuxième fois en quelques mois à peine, Elon Musk baisse le prix de son modèle phare, la Tesla Model 3. Et en l’occurrence, si j’ai bien compris, la baisse est de 11.000 €. Et c’est vrai qu’il avait déjà baissé ces prix l’automne dernier et il refait le même coup aujourd’hui en Europe. Alors le résultat de cette guerre des prix qu’il vient d’enclencher, c’est que la Tesla Model trois de base coûte aujourd’hui moins cher que ses concurrentes, comme la Mégane Hi-Tech de Renault ou la I Detroit de Volkswagen.