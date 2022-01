Tesla : un développeur parvient à installer Apple CarPlay sur l’écran de bord

Malgré leur écran de bord géant, les Tesla ne sont pas compatibles avec CarPlay, qui permet de profiter d’une interface signée Apple directement connectée à un iPhone. Mais cela n’a pas découragé le développeur polonais Michał Gapiński.

Une solution maison

Malgré une certaine attente chez de nombreux utilisateurs, Tesla refuse d’adopter le CarPlay (ou même Apple Music…). Voilà pourquoi Michał Gapiński a décidé de modifier l’écran 15 pouces de sa Tesla Model 3.

Le développeur explique qu’il est parvenu à modifier les boutons du volant afin de les rendre compatibles avec Apple Music (qui est logiquement préinstallé sur chaque iPhone et donc disponible sur CarPlay). Mais pour le reste des fonctionnalités, c’est un peu plus compliqué.

Afin de pouvoir installer CarPlay sur sa Tesla, Gapiński a dû passer par un Raspberry Pi faisant tourner une version personnalisée d'Android. Ce qui est loin d’être idéal. De plus, la navigation se fait via une souris reliée à l’ensemble, et non pas de manière tactile.

Malgré tout, la manipulation semble fonctionner. Le développeur annonce qu’il planche actuellement sur une amélioration de la connexion Wi-Fi. Une fois que ses travaux auront bien avancé, il partagera son travail publiquement pour tous les curieux et les bricoleurs.