Tesla n’a pas lancé une nouvelle plateforme de cryptomonnaies pour "aider les familles à s’enrichir"

L’article évoque comment la multinationale Tesla, spécialisée dans les véhicules électriques, aurait "décidé d’aider les personnes dans le besoin et a commencé à mettre en place son projet Bitcoin iFex 360 Ai en investissant 1,5 milliard de euros dans Bitcoin".

Plus loin, l’article met en avant un "entretien exclusif" avec le PDG de Tesla, Elon Musk. Dans celui-ci, le propriétaire de Twitter indique que la nouvelle plateforme a pour but de "rendre (les gens) simplement heureux" et qu’elle "aidera les gens à s’enrichir plus RAPIDEMENT".

Enfin, l’article explique de façon concrète comment les utilisateurs peuvent gagner de l’argent rapidement et donne tous les éléments pour investir.