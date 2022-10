Tesla bientôt plus gros qu’Apple ? Elon Musk y croit dur comme fer

Elon Musk, patron de Tesla, aime les déclarations fracassantes. Et la dernière en date concerne Apple.

Selon le PDG, Tesla pourrait bien “dépasser, et de loin, la capitalisation boursière actuelle d'Apple.” Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue, et qui fait logiquement parler. Mais qui pourrait surtout être un joli moyen de détourner l’attention.

En effet, Tesla a récemment publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2022, et si le chiffre d’affaires a augmenté de 56% en un an (pour atteindre les 21,5 milliards de dollars), les investisseurs restent malgré tout déçus, eux qui s’attendaient à plus de 22 milliards de vente. Résultat, Tesla a chuté en bourse.