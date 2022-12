Tesla annonce un chargeur sans fil inspiré de l’AirPower, le prototype raté d’Apple

En 2017, Apple annonçait fièrement l’AirPower, un tapis de recharge sans fil révolutionnaire, permettant de recharger plusieurs appareils à la fois, et ce peu importe leur position.

Mais le projet n’a jamais vu le jour, la faute aux bobines de recharge sans fil qui se chevauchaient, causant des surchauffes. Prévu pour 2018, l’AirPower fut officiellement annulé par la marque à la pomme en 2019, une première pour la firme de Cupertino.

Pour autant, l’idée d’un tel tapis de recharge est restée dans les mémoires, et beaucoup ont essayé de solutionner le problème rencontré par Apple. Ce fut le cas de Nomad, qui a dévoilé sa Base station Pro en 2019. Et plus récemment Tesla, qui dévoile un concept intéressant.