Tertre : des chasseurs pour réguler les sangliers dans une réserve naturelle

C’est une réserve naturelle de 70 hectares, composée de bois et de marais. Défense de chasser dans cette zone protégée. Mais aujourd’hui, Natagora a décidé de faire une exception. L’association de protection de l’environnement, a demandé une dérogation pour que des chasseurs éliminent les sangliers "c’est une espèce qui n’a plus de prédateur. On se trouve dans la zone de Mons-borinage, c’est pas demain la veille que le loup va revenir. Un petit nombre de sangliers, on peut très bien s’en accommoder, mais lorsqu’ils se multiplient de façon trop importante, ils causent énormément de dégâts" estime Vincent Swinnen de Natagora. Les sangliers endommagent les cultures de la région, ils sont dangereux pour l’autoroute située juste à côté et ils sont mauvais pour la biodiversité "le sanglier est omnivore, il va manger tout ce qu’il va trouver au niveau du sol : des œufs, des petits batraciens… Quand il y a une quantité normale ça ne pose pas de problèmes, quand il y a surpopulation ça provoque des dégâts importants."

Une vingtaine de chasseurs étaient présents ce dimanche matin. Malgré une battue importante, avec plusieurs chiens, aucun coup de feu n’a été tiré "c’est pas grave, ça arrive souvent" confie Raymond, qui chasse depuis 55 ans. Le nombre de sangliers a été multiplié par 4 en 30 ans en Wallonie. Près de 25.000 sangliers ont été tués lors de la saison 2021-2022.